Итальянский сенатор: «Армения должна предоставить карты заминированных территорий Азербайджана»
Сенатор Урания Папатеу, член Сената Италии, Парламентской ассамблеи Центрально-Европейской инициативы от партии «Италия, вперед» (Forza Italia), выступая перед итальянской прессой, потребовала от Армении предоставить карты заминированных территорий Азербайджана, сообщает haqqın.az.
«Армения должна срочно предоставить карты освобожденных территорий Азербайджана. Эти земли заполнены неразорвавшимися минами, наличие которых представляет собой самую серьезную угрозу безопасности населения, а также препятствует возвращению азербайджанцев, изгнанных с этих районов около 30 лет назад”, - сказала итальянский сенатор.
По словам Папатеу, эти действия официального Еревана являются неуважением к международному гуманитарному праву и, как показывают последние статистические данные, приводят к гибели и ранениям гражданских лиц и специалистов, занимающихся разминированием. После окончания Карабахской войны осенью прошлого года Армения ничего не сделала для поддержания стабильности региона и безопасности людей, которые должны там жить.
Напомнив, что Азербайджан и Италия являются стратегическими партнерами и что Италия является крупнейшим торговым партнером Азербайджана, сенатор Папатеу приветствовала принятие 2 марта этого года постоянной комиссией по внешним связям Палаты депутатов Италии резолюции о предоставлении карт заминированных территорий.
Комментируя уничтожение Арменией культурного наследия на оккупированных территориях Азербайджана во время оккупации, итальянский сенатор отметила: «Азербайджан всегда был примером толерантности, секуляризма и мультикультурализма. Но в отношении Армении этого сказать нельзя, так как эта страна систематически уничтожала там культурное и религиозное наследие во время оккупации азербайджанских территорий».
«Не следует забывать, что Азербайджану сегодня надо требовать от Армении компенсации расходов, связанных с финансированием реконструкции инфраструктуры региона - от аэропортов до автомобильных дорог», - заключила сенатор Папатеу.
Заявления сенатора Урании Папатеу вызвали большой интерес итальянской прессы. Большинство ведущих новостных агентств страны, в том числе ANSA, Agenzia Nova, AGI, Adncronos, La Presse, Dire, 9Colonne, распространили заявления политика. Также заявления сенатора были опубликованы в авторитетных газетах Il Giornale, Metroct, Кmetro и других новостных порталах.