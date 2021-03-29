Итальянский сенатор: «Армения должна предоставить карты заминированных территорий Азербайджана»

«Армения должна срочно предоставить карты освобожденных территорий Азербайджана. Эти земли заполнены неразорвавшимися минами, наличие которых представляет собой самую серьезную угрозу безопасности населения, а также препятствует возвращению азербайджанцев, изгнанных с этих районов около 30 лет назад”, - сказала итальянский сенатор.

По словам Папатеу, эти действия официального Еревана являются неуважением к международному гуманитарному праву и, как показывают последние статистические данные, приводят к гибели и ранениям гражданских лиц и специалистов, занимающихся разминированием. После окончания Карабахской войны осенью прошлого года Армения ничего не сделала для поддержания стабильности региона и безопасности людей, которые должны там жить.

Напомнив, что Азербайджан и Италия являются стратегическими партнерами и что Италия является крупнейшим торговым партнером Азербайджана, сенатор Папатеу приветствовала принятие 2 марта этого года постоянной комиссией по внешним связям Палаты депутатов Италии резолюции о предоставлении карт заминированных территорий.

Комментируя уничтожение Арменией культурного наследия на оккупированных территориях Азербайджана во время оккупации, итальянский сенатор отметила: «Азербайджан всегда был примером толерантности, секуляризма и мультикультурализма. Но в отношении Армении этого сказать нельзя, так как эта страна систематически уничтожала там культурное и религиозное наследие во время оккупации азербайджанских территорий».

«Не следует забывать, что Азербайджану сегодня надо требовать от Армении компенсации расходов, связанных с финансированием реконструкции инфраструктуры региона - от аэропортов до автомобильных дорог», - заключила сенатор Папатеу.

Заявления сенатора Урании Папатеу вызвали большой интерес итальянской прессы. Большинство ведущих новостных агентств страны, в том числе ANSA, Agenzia Nova, AGI, Adncronos, La Presse, Dire, 9Colonne, распространили заявления политика. Также заявления сенатора были опубликованы в авторитетных газетах Il Giornale, Metroct, Кmetro и других новостных порталах.