Представитель Турции возглавил Европейскую федерацию тяжелой атлетики

Хакан Аккус из Турции избран президентом Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF). Об этом ТАСС сообщил один из делегатов выборного конгресса, который проходит в Москве.

Изначально на пост президента EWF также претендовали член исполкома EWF Антонио Конфлитти (Молдова) и глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов. Однако в четверг Агапитов сообщил ТАСС, что снялся с выборов.

Выборы проходили в смешанном формате: делегаты, непосредственно находящиеся на конгрессе, голосовали с помощью бумажных бюллетеней, а те, кто не смог прилететь в Россию, отдавали голоса в онлайн-режиме.