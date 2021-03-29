В Берлине вводят комендантский час

Берлин вводит со 2 апреля комендантский час с 21:00 до 5:00, в это время вместе на улице смогут находиться не более двух человек. Как передает РИА Новости, об этом заявил на пресс-конференции бургомистр немецкой столицы Михаэль Мюллер.

«Я знаю, что для многих это станет еще одним существенным ограничением, вновь станет серьезным препятствием. Но нужно сказать ясно: инфекции передаются при прямом контакте», - сказал Мюллер, комментируя решение сената города.

Он добавил, что на время пасхальных праздников берлинцам будет разрешено встречаться днем, когда комендантский час не действует, в формате «члены двух домохозяйств - максимум пять человек». Однако с 6 апреля это правило будет изменено: встречи будут ограничены «членами одного домохозяйства плюс один человек», сказал Мюллер.

Бургомистр добавил, что с 8 апреля в Берлине «в детсадах снова будет введен чрезвычайный режим, это означает, что они будут открыты не для всех». Речь о том, что детсады будут работать в режиме продленного дня для детей родителей, которые выполняют социально важную работу - медиков, полицейских, пожарных и т.д.