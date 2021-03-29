Байден поручил начать вывод войск из Персидского залива Американские сми
Президент США Джо Байден поручил Пентагону начать вывод части военных сил из Персидского залива, в рамках этого плана уже были передислоцированы не менее трех батарей зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Патриот», пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.
«Президент Байден дал указание начать вывод части военных сил из региона Персидского залива в рамках первых шагов по переориентации глобального военного присутствия США с Ближнего Востока», - пишет газета.
В рамках этой стратегии, как отмечается, Соединенные Штаты уже перебросили «по меньшей мере три батареи ЗРК «Патриот», в том числе ту, которая была дислоцирована на авиабазе Принца Султана в Саудовской Аравии, и размещена несколько лет назад для защиты американских военных сил».