Минтруда: Сотни человек получили работу по программе софинансирования

В рамках Программы софинансирования заработной платы членов семей шехидов и обеспечения занятости участников войны Государственное агентство по занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения на основании договоров, заключенных с работодателями, уже выдало направление на работу 378 человек, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Согласно информации, с большей частью из них в кратчайшие сроки был заключен трудовой договор. Часть занятых по программе – это члены семей шехидов Отечественной войны и участники этой войны.

К участию в программе софинансирования заработной платы уже обратились 114 работодателей. Продолжается процесс подписания договоров с теми работодателями, которые размещают вакансии в подсистеме «занятость», имеют вакансии в определенных приоритетных экономических сферах, а также процесс заключения трудовых договоров с лицами, которым выданы направления.

Часть заработной платы лиц, которым выдано направление на основании данной программы и которые трудоустроены работодателями, финансируется Государственным агентством по трудоустройству.

Для участия в этой программе работодатели могут воспользоваться данной ссылкой: https://forms.gle/2kkhuMqDUHUuSjtB6.