Парламент Армении утвердил переход к пропорциональной избирательной системе

Национальное собрание Армении во втором и окончательном чтении одобрило поправки в Избирательный кодекс, предполагающий отказ от "рейтинговой" системы. Это значит, что выборы будут проходить лишь по партийным спискам, сообщает Sputnik-Armenia.

"За" проголосовало 82 депутата. Законопроект был рассмотрен в ускоренном порядке.

Отмечается, что оппозиционная "Просвещенная Армения" выступила с резкой критикой, заявив, что с этого момента легитимность выборов ставится под сомнение.

Вторая оппозиционная партия - "Процветающая Армения" - и вовсе бойкотировала заседание.

18 марта премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что 20 июня в Армении состоятся внеочередные парламентские выборы. После этого заявления представители действующей власти сообщили, что хотят пойти на выборы с новым Избирательным кодексом, в основу которого должна быть заложена только пропорциональная избирательная система.