На освобожденных территориях создаются новые военные прокуратуры Распоряжение президента
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о создании на освобожденных территориях новых военных прокуратур, сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, с целью более эффективной организации деятельности органов военной прокуратуры на освобожденных территориях создаются: Губадлинская военная прокуратура; Кельбаджарская военная прокуратура; Агдамская военная прокуратура на базе Карабахской военной прокуратуры.