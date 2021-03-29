В Генштабе ВС Армении прокомментировали казус, произошедший на встрече главы Генштаба Артака Давтяна с командующим российским миротворческим контингентом в Карабах е Рустамом Мурадовым, сообщают армянские СМИ.

На опубликованных ранее фотографиях со встречи был виден перевернутый российский флаг (красно-сине-белый вместо бело-сине-красного. - ред.).

В связи с этим представитель пресс-службы Генштаба Самвел Асатрян сообщил изданию tert.am, что казус произошел неумышленно.

"Уверенно можно сказать, что никакого умысла в этом нет", - сказал Асатрян.

Несмотря на объяснения, фото с перевернутым флагом на встрече Давтяна и Мурадова уже облетело соцсети. Позже материал с фотографиями был удален с сайта Минобороны Армении и заменен на информацию с российским и армянским флагами.