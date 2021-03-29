Считаю себя по жизни счастливым еще и потому, что у меня были близкие личные отношения с такими неординарными личностями, как Бахтияр Вахабзаде, Васиф Адыгезалов, Тофик Багиров, Исмаил Шихлы, Ширмамед Гусейнов, Габиль Алиев, Азад Мирзаджанзаде, Хайям Мирзазаде, Алекпер Мамедов, Чапай Султанов, Идрис Гасымов и другие. Я многому у них научился, и с ними у меня связано немало памятных историй. Однако наиболее тесные, дружеские отношения связывали меня с Чапай муаллимом, которого я называл исключительно «профессор».

Накануне выдающемуся азербайджанцу, одному из основателей отечественной шахматной школы и недооцененному при жизни ученому-историку Чапаю Султанову исполнилось бы 85 лет. Отметим, что Чапай Султанов являлся и постоянным автором haqqin.az.

Сегодня даже не все отечественные шахматисты знают, что Чапай Султанов является одним из основоположников нашей знаменитой сегодня во всем мире шахматной школы. Более 16 лет он возглавлял Федерацию шахмат Азербайджана, и в бытность его президентом этой организации в республике было открыто 42 шахматные школы.

Именно в период руководства Султанова Федерацией азербайджанские шахматисты занимали лидирующие позиции не только в СССР, но и во всем мире. И это он впервые в мире создал в шахматной науке систему подготовки с компьютером.

Во многом благодаря Чапаю Султанову Гарри Каспаров завоевал мировую шахматную корону, но сразу после этого выдвинул перед тогдашним руководителем Азербайджана Кямраном Багировым условие: либо Чапай Султанов уходит с должности президента Федерации, либо он, чемпион мира Каспаров, покидает Азербайджан. Это сейчас уже все, особенно в Азербайджане, убедились в бездушности, неблагодарности Каспарова по отношению к тем, кто ему помогал и поддерживал, а тогда он добился своего. Султанов ушел из Федерации, а вместе с ним ушли и успехи наших шахматистов…

К популярности, известности он не стремился, но хотя Султанова знали в основном люди, так или иначе связанные с его научной и общественной деятельностью, это был удивительно яркий, всесторонне образованный и интересный человек. А его звания и регалии не поместятся на одной странице.

Вот только некоторые - доктор геолого-минералогических наук, профессор, вице-президент Международной восточной нефтяной академии, лауреат государственных премий и наград, заслуженный деятель физкультуры и спорта, заслуженный тренер по шахматам, член Международной шахматной федерации и президент Федерации шахмат Азербайджана. Автор 17 книг по современной истории Азербайджана.