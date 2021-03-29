Леонид Швец, автор haqqin.az 19:20

Еще во время своей первой большой пресс-конференции в качестве президента Джо Байден заявил о своих планах запустить настоящее обновление Америки. И вот появились детали этой грандиозной инициативы, которую он намерен презентовать в своем выступлении в Питтсбурге. Долгие годы национальная инфраструктура не получала серьезных федеральных вложений, что не могло не сказаться на ее качестве. Действительно, многие дороги и мосты в США требуют модернизации, а то и замены, их уровень не отвечает претензии страны на мировое лидерство как по богатству, так и по мощи. И вот практически с 60-х годов впервые на национальном уровне будут сделаны огромные инвестиции, которые, в свою очередь, откроют новые рабочие возможности для американцев. Подобных трат не было со времен сооружения скоростных шоссе, которые связали между собой штаты, и с дорогущей программы «звездных войн», в попытке тягаться с которой развалился Советский Союз.

Это, конечно, чисто политическое обстоятельство, когда программа по целевому расходованию четырех триллионов долларов на протяжении ближайших десяти лет получает название «Американский план по созданию рабочих мест». Величие и национальная гордость — это хорошо, но гражданам важно дать понять, что им это просто выгодно. Этот аргумент будет активно использован при защите байденовских грандиозных планов в Конгрессе, где республиканцы постараются ему помешать. А попробуй заяви, что ты против новых рабочих мест для американцев! Средства будут вложены не только в дорожную инфраструктуру, но и в широкополосный интернет, электрические сети, строительство современных домов с технологией сбережения энергии, в стимулирование «зеленой» энергетики и так далее. В частности, «Нью-Йорк таймс», раздобывшая цифры грядущих затрат, пишет, что на мосты и дороги будет потрачено 115 миллиардов долларов, при этом речь идет о десяти самых экономически важных мостах и десяти тысячах небольших, о 30 с лишним тысячах километров перестроенных дорог. 85 миллиардов пойдут на общественный транспорт, 80 миллиардов – на железные дороги, 42 миллиарда – на морские и воздушные порты, 100 миллиардов – на развитие сети интернета, 111 миллиардов – на развитие сети водоснабжения. 174 миллиарда пойдет на поддержание и поощрение производства электромобилей и сооружение пунктов их подзарядки.