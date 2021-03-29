«Мы на финишной прямой и «Спутник» может быть заказан уже на следующей неделе», - сказал глава австрийского правительства Себастьян Курц после встречи в Вене с российским послом.

Как сообщал haqqin.az, продолжается битва за вакцины. В Евросоюзе нашлись две страны, которые, несмотря на рекомендации Брюсселя, уже договорились с Россией о приобретении препарата «Спутник V». Это Венгрия и Словакия. И вот к ним, похоже, присоединится Австрия.

Согласно договоренностям, Россия должна будет поставить 300 тысяч вакцин уже в апреле, 500 тысяч в мае и 200 тысяч в первой половине июня. Об этом графике поставок сообщил сам премьер.

Интересно что раньше канцлер С. Курц уверял, что Австрия не будет прививаться российским препаратом, пока его не утвердит Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Однако в его заявлении в среду об этом уже ничего не говорится, сообщает Reuters.

Известно, что Венгрия уже начала прививать население российским средством против коронавируса.

А итальянский регион Кампанья подписал соглашение на поставки российской прививки, однако тамошние власти все же заявили, что будут ждать решения EMA, прежде чем начать вакцинацию ею.

Reuters напоминает, что австрийская оппозиция обвиняла Курца в том, что его правительство не обеспечило достаточное количество вакцин в рамках европейского механизма распределения.

Мнения о том, надо ли брать российскую вакцину для прививок в Евросоюзе, разделились. Во вторник французское издание Le Monde написало, что на ее закупке настаивает канцлер Германии Ангела Меркель, а против его использования выступает президент Франции Эммануэль Макрон.

Между тем французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, которого цитирует Le Monde, утверждает, что российская вакцина является «больше оружием пропаганды и агрессивной дипломатии, а не проявлением солидарности и медицинской помощи».