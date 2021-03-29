В Германии детей штрафуют за нарушение карантина фото; наш обзор
В Германии большой резонанс вызвал вопиющий случай, когда «за несоблюдение минимальной дистанции» в Ратингене (Северный Рейн-Вестфалия) полиция оштрафовала четырех девочек-подростков, младшей из которых Нелли Зил всего 13 лет.
Как пишут немецкие СМИ, девочки были оштрафованы на €153,50 каждая – штраф якобы «адаптированный к экономическим обстоятельствам обвиняемых». Нелли получает карманные деньги в размере €20 в месяц. Немецкие СМИ пишут, что мать Нелли, 45-летняя Жанетт работает фельдшером: «Иначе штраф был бы еще выше».
СМИ и общественность Германии задаются вопрос: почему на школьницу наложили штраф, если ей еще не исполнилось 14 лет.
«Штраф в отношении Нелли Зил будет отменен. Пострадавшая находилась в группе из четырех человек, трое из которых были в возрасте 14 лет. В данном случае, к сожалению, было упущено из виду, что Нелли Зил еще нет 14 лет. Приносим извинения за это. Это дело представляет собой недосмотр, связанный с чрезвычайно высокой загруженностью сотрудников службы общественного порядка», - заявила администрация города после того, как в ситуацию вмешались журналисты.