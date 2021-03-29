В Германии большой резонанс вызвал вопиющий случай, когда «за несоблюдение минимальной дистанции» в Ратингене (Северный Рейн-Вестфалия) полиция оштрафовала четырех девочек-подростков, младшей из которых Нелли Зил всего 13 лет.

Как пишут немецкие СМИ, девочки были оштрафованы на €153,50 каждая – штраф якобы «адаптированный к экономическим обстоятельствам обвиняемых». Нелли получает карманные деньги в размере €20 в месяц. Немецкие СМИ пишут, что мать Нелли, 45-летняя Жанетт работает фельдшером: «Иначе штраф был бы еще выше».

СМИ и общественность Германии задаются вопрос: почему на школьницу наложили штраф, если ей еще не исполнилось 14 лет.