О чем говорили Байрамов и Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в четверг с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ в Москве процесс разблокирования экономических связей и транспортных коммуникаций в Карабах е, сообщает ТАСС.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили ход реализации договоренностей лидеров Азербайджана, России и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в частности, касающихся решения гуманитарных задач в Карабахе, разблокирования экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе", - говорится в сообщении МИД РФ.

Министры обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, включая предстоящие контакты на высоком уровне, а также подготовку к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами, которое будет отмечаться в 2022 году, добавили в дипведомстве.