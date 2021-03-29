Страны ОПЕК+ согласились повысить добычу нефти

Повышение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ плюс согласовано. Участникам сделки осталось обсудить только детали, сообщают источники Reuters.

Рост начнется с мая. До этого другой источник агентства указывал, что предварительное соглашение предусматривает увеличение добычи в мае на 350 тысяч баррелей в день, в июне — столько же, а в июле — на 400 тысяч баррелей.

В 2020 году 1 апреля прекратило действовать соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи нефти. Конфликт между основными участниками сделки Россией и Саудовской Аравией привел к тому, что стоимость сырья обрушилась до минимумов за десятилетия, а хранилища нефти переполнились.

С мая 2020 года действует новое соглашение, условия которого уже несколько раз ужесточались. В марте стороны договорились сохранить уровень снижения добычи в апреле.