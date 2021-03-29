Тер-Петросян: "Мои прогнозы сбылись. Азербайджан и Турция правильно оценили российскую реальность"

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян опубликовал очередную статью на Ilur.am. Бывший глава государства напоминает, что в своих выступлениях, интервью и публикациях неоднократно высказывал мысль о том, что "ключ к решению карабах ской проблемы находится в руках России, и эта мысль была встречена в свое время с недоумением или возмущением политическими силами, экспертами и действующей властью".

"Кавказ был и остается сферой жизненно важных интересов для России и наивно полагать, что она когда-либо откажется от пути защиты этих интересов. Это означает, что ключ к урегулированию карабахского конфликта, а почему бы и не армяно-турецких отношений, находится в руках России. Поэтому, вне зависимости от своих предпочтений, любое правительство Армении должно искать решение этих жизненно важных проблем в данном геополитическом контексте. Такое поведение не связано ни с желаниями, ни с ориентацией, а исключительно с осознанием реальности и императивом политического реализма. Власти Армении, на мой взгляд, этого пока не осознают", - написал президент.

По его убеждению, одна из главных причин трагедии в карабахском вопросе является не осознание или игнорирование этой реальности двумя прежними и нынешней властью Армении. По его словам, Турция и Азербайджан правильнее оценивают реальность, о чем свидетельствуют недавние активные контакты этих стран с Россией.

"То, что я предсказывал еще в 1998 году, сбылось. В своем выступлении на заседании Совета безопасности Армении 8 января я отмечал, в частности, следующее: "Я не исключаю, а наоборот, считаю вполне естественным и вероятным, что, учитывая проблемы добычи каспийской нефти и строительства нефтепроводов, Россия в ближайшее время приложит серьезные усилия для установления нормальных отношений с Азербайджаном, и в этом случае Армения потеряет преимущество как единственный союзник и стратегический партнер РФ в Закавказье". Думаю, нетрудно представить последствия стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном для Армении и Карабаха", - пишет экс-президент.

Можно сделать вывод, что формирование нового российско-турецко-азербайджанского формата в процессе карабахского урегулирования становится фактом. Это не означает, что он заменит сопредседательство Минской группы ОБСЕ, которое, по мнению Тер-Петросяна, сохранится и дальше, хотя бы для того, чтобы создавать впечатление сочетания международных усилий и не раздражать Запад.