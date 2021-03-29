В Министерстве экономики состоялась встреча с турецкой делегацией во главе с министром торговли Турции Рухсар Пекджан в рамках ее визита в Азербайджан.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на встрече министр Микаил Джаббаров подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами успешно развивается в соответствии с принципом Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева «Одна нация, два государства». Было отмечено, что Азербайджан и Турцию объединяют общие интересы и ценности, страны всегда рядом друг с другом как самые близкие стратегические союзники в мире, и ярким примером этого была сильная политическая и моральная поддержка Азербайджана со стороны Турции во время 44-дневной Отечественной войны.

По словам азербайджанского министра, Турция и Азербайджан также активно сотрудничают в рамках международных организаций: «Искренние братские отношения между главами государств, то большое значение, которое они придают расширению партнерства, способствуют углублению связей». Министр экономики отметил, что прошедшее в феврале этого года в Турции 9-е заседание азербайджано-турецкой межправительственной комиссии является благоприятной площадкой для развития сотрудничества. Было подчеркнуто, что принятые меры по расширению многопланового сотрудничества между Азербайджаном и Турцией будут способствовать реализации новых совместных проектов и развитию торгово-экономических отношений.