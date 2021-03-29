Азербайджан увеличит добычу нефти

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минэнерго, согласно новой «Декларации о сотрудничестве», Азербайджан увеличит суточную добычу сырой нефти на 8 тыс. баррелей в мае, на 7 тыс. баррелей в июне и на 10 тыс. баррелей в июле. Таким образом, новые обязательства Азербайджана по добыче составят 115 тыс. баррелей, 108 тыс. баррелей и 98 тыс. баррелей в мае, июне и июле, соответственно. Суточная добыча сырой нефти в стране сохранится на уровне 603 тыс. баррелей, 610 тыс. баррелей и 620 тыс. баррелей в мае, июне и июле, соответственно.

В ходе выступления на заседании министр энергетики Парвиз Шахбазов отметил, что мировой нефтяной рынок уверенно поддерживает адекватные и гибкие решения ОПЕК+, а солидарность между участниками «Декларации о сотрудничестве» - важные моменты в такой нестабильный период. Министр подчеркнул важность вдумчивого, осторожного поведения в регуляторных мерах и учета всех сценариев развития: «Для нас основной целью является достижение баланса на нефтяном рынке, который служит общим интересам. Считаю, что данное решение ОПЕК+ также будет способствовать усилиям по балансировке динамики рынка».

Следует отметить, что на 12-м заседании министров Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в декабре прошлого года было принято решение об увеличении суточной добычи сырой нефти на 0,5 млн. баррелей в январе 2021 года, а также была достигнута договоренность о постепенном сокращении квот до 2 млн. баррелей в ближайшие месяцы в ходе ежемесячных встреч министров стран-членов ОПЕК+. В этом контексте январские ограничения на добычу на ежемесячных заседаниях с января 2021 года оставались стабильными в феврале, марте и апреле. Согласно новому соглашению, обязательства по добыче стран-членов ОПЕК+ составят 6,5 млн. баррелей, 6,2 млн. баррелей и 5,76 млн. баррелей в сутки в мае, июне и июле, соответственно.