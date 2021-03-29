Врач объяснила головные боли весной

Головные боли с приходом весны могут возникать по нескольким причинам. Их в разговоре с «Москва 24» назвала врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа.

«Не так давно у нас начались солнечные дни. Многие наши пациенты жаловались на спазмы сосудов, на головные боли, на мигрени», — объяснила она.

По ее словам, в первую очередь голова начинает болеть из-за реакции организма на смену сезонов. Это выражается через обострение хронических заболеваний, а мигрени и головные боли сигнализируют об уже имеющихся проблемах с сосудами, в том числе о вегетососудистой дистонии (ВСД).

Еще одна причина обострения болезней — это нехватка витаминов В и D. Из-за этого сосуды ослабевают, происходит спазм. «Это авитаминоз ухудшает состояние человека с ВСД», — добавила врач, посоветовав россиянам пить витамины, следить за иммунитетом и состоянием ЖКТ.