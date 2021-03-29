За праздником в Тбилиси отправился и Владимир Познер, журналист всеобщей известности еще с позднесоветских времен. И привез он с собой в грузинскую столицу полсотни своих гостей, с которыми намеревался отметить 87-летие с местным колоритом и размахом, чтобы запомнилось навсегда. Нужно сказать, что последнее грузины ему обеспечили. Отныне имя Познера будет намертво связано со скандалом, с каким ему пришлось спешно покинуть Грузию.

Грузинский народ, как принято на Кавказе, славится гостеприимством и чрезвычайно уважительным отношением к людям почтенного возраста. А если пожилые гости еще и имеют звездный статус, каждый час их пребывания на грузинской земле превратится в праздник.

Сначала возмущенные его приездом люди подтянулись к гостинице Vinotel Boutique, где Владимир Познер разместился со своими друзьями. Устроенный протестующими шум должен был лишить приезжих комфорта, а в какой-то момент удалось даже обесточить гостиницу. Кто-то вызвал полицию, пожаловавшись, что россияне, приступившие к празднованию дня рождения журналиста, нарушают комендантский час, который действует в связи с коронавирусом с девяти вечера. Пришлось заплатить по 2000 лари каждому (около 605 долларов). Оштрафованы были и владельцы гостиницы на 10 тысяч лари (три тысячи долларов).

Под охраной полиции российская компания перебралась в другой отель – Rooms, но там протест продолжился. В здание полетели сырые яйца, а под окнами написали «Вон из Грузии!» Стало очевидно, что никто не даст Познеру отпраздновать свой день рождения в Тбилиси. Кстати, в Батуми тоже не дали бы, потому что там тоже в связи с его прилетом прошли протесты. Пришлось садиться в автобус, в сопровождении полиции возвращаться в аэропорт и чартерным рейсом возвращаться в Москву. По пути в аэропорт свою порцию сырых яиц, «на дорожку», получил и автобус.

Тут в самый раз объяснить причины такого недружелюбного, мягко говоря, поведения всегда хлебосольных грузин. Просто звезда российского телевидения в одном из интервью, причем грузинскому каналу, разоткровенничался и заявил, что не видать Грузии Абхазии никогда, потому что грузинский и абхазский народы никогда не дружили, а в быту только и делали, что обзывались и дрались.

Выглядит это приблизительно так, как рассказать украинцам, что они никогда не увидят Крыма, а азербайджанцам, еще недавно, заявить, что они не получат Нагорного Карабаха, а после этого заявиться со своими друзьями в Киев или Баку, чтобы хорошо и весело провести там время. (Кстати, в прошлом году Познер так и высказался по поводу Нагорного Карабаха, с бесстыдством заявив, что он искренне симпатизирует армянам). Владимир Познер, который на фоне прочих российских пропагандистов презентовал себя человеком едва не западных либеральных взглядов, тонких вкусов и манер, повел себя в хамском стиле подвыпившего пехотного офицера царской армии времен Кавказской войны. Стоит ли удивляться, что ему указали место.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, правда, посетовал, что такие действия наносят удар по туристической отрасли страны, и этот же тезис почти дословно повторил Дмитрий Песков, заявив, что россиянам теперь страшно ездить в Грузию. Но с чего бы было страшно ехать туда людям, которые никак ни разу не задели гордость грузинского народа и относятся к нему с любовью и уважением? Вот для них грузинское гостеприимство никогда не исчерпается.

А Владимир Познер, похоже, был в Грузии в последний раз в своей жизни.