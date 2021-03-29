Бывший президент США Дональд Трамп зарегистрировался в новой соцсети под названием Campaign Nucleus. Эта площадка позволит бывшему американскому лидеру общаться со сторонниками, сообщает Fox News со ссылкой на источники.

Кроме Трампа к платформе присоединись и другие его однопартийцы. Отмечается, что с помощью Campaign Nucleus можно отправить электронную почту, текстовые сообщения и заявления в СМИ. Обычные пользователи также смогут связываться с представителями партий и принимать участие в чатах. Площадка также позволяет выходить в оффлайн, а именно — посылать письма при использовании почтовой службы США.

Площадка была создана еще в марте 2016 году бывшим советником по данным и цифровым операциям предвыборного штаба Трампа Брэдом Парскейлом. Он позиционирует соцсеть как единую площадку для управления политическими кампаниями.

Ранее социальная сеть Facebook запретила публикацию контента с выступлениями бывшего президента США Дональда Трампа.

При этом крупнейшие площадки заблокировали аккаунты бывшего президента еще в январе. Речь идет о Twitter, YouTube, Facebook, Instagram и Twitch. Блокировки начались после беспорядков, которые сторонники Трампа учинили 6 января. Они ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. В результате протеста погибли пять человек, десятки были арестованы.