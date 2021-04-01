Италия запретила круизным лайнерам посещать центральную часть Венеции

Ввести эти меры правительство Италии вынудила необходимость сохранить местные виды и природу от разрушения. Вместо центра Венеции, лайнерам и контейнеровозам предлагается останавливаться в еще не построенном терминале за пределами исторического центра.

«Каждый, кто посещал Венецию в последние годы, был шокирован, увидев эти корабли длиной в сотни метров и высотой с жилые дома, проходящие через такие уязвимые места», — заявил министр культуры Италии Дарио Франческини.

Пока терминал, способный принимать суда с водоизмещением более 40000 тон, не построен, лайнеры и контейнеровозы будут останавливаться в соседнем индустриальном порту Маргера.