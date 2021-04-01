Житель Баку Акшин Гасымов был задержан полицией на станции Худат в Хачмазском районе по подозрению в незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщили в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе личного досмотра с участием понятых у А.Гасымова были обнаружены наркотики.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий выяснилось, что задержанный прячет огнестрельное оружие на территории станции Худат. Оперативники провели обыск и обнаружили в недостроенной постройке вблизи станции автомат АКС, магазин к нему и 20 патронов.

По факту ведется расследование.