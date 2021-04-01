Мошенники попытались ограбить племянника Сталина

В Москве мошенники попытались ограбить племянника Иосифа Сталина и ветерана Великой Отечественной войны, обманным путем потребовав у него 3,5 миллиона рублей. Однако в квартире Леонида Аллилуева их задержала полиция, сообщает Telegram-канал «Комсомольской правды» со ссылкой на источники.

Отмечается, что пенсионера уже ограбили в начале марта. Злоумышленники вытянули из мужчины данные о банковских счетах и картах и списали с его вложений два миллиона рублей.

Как пишет газета, после случившегося с ветераном связались сотрудники издания и убедили его обратиться во все возможные инстанции. Кроме того, они расклеили по квартире Аллилуева памятки о том, как распознать мошенника.

В итоге спустя несколько недель злоумышленники вновь связались с пенсионером и потребовали на этот раз отдать 3,5 миллиона рублей под предлогом сохранения их в сейфе. Полиция устроила засаду в квартире ветерана и задержала девушку, которая пришла к нему за деньгами.

Леонид Аллилуев — двоюродный племянник Сталина. Его мать была сестрой второй жены лидера СССР Надежды Аллилуевой.