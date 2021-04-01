Первоапрельская шутка привела к беспорядкам в Брюсселе

Первоапрельская шутка в социальных сетях привела к массовым беспорядкам и столкновениям с полицией в парке Буа де ля Камбр на юге Брюсселя. Об этом сообщает агентство Reuters.

В начале марта в бельгийских соцсетях началось распространение сообщений, в которых говорилось о проведении 1 апреля музыкального фестиваля La Boum. Также в них было указано, что на него будут приглашены около 200 диджеев, в парке установят 5 сцен, а также, что это мероприятие будет абсолютно бесплатным.

Из-за ложной информации о проведении фестиваля в парке собралось большое скопление людей, по предварительной информации в соцсетях почти 20 тысяч человек заявили, что планируют присутствовать. Однако местная полиция неоднократно заявляла общественности, что никакой вечеринки не будет.

«Люди должны дышать воздухом, но мы не можем терпеть подобных акций. Поэтому полиция была вынуждена очистить парк. Лицам, которые не следуют указаниям полиции, грозит задержание и судебное преследование», — написал в своем Twitter бургомистр Брюсселя Филипп Клоз.

Правоохранительными органами было задержано порядка 100 человек, несколько сотрудников полиции госпитализированы. Парк блокирован полицией, его зачистка продолжается.