Стало известно, на что указывает головная боль
Головные боли могут указывать на серьезные заболевания. Об этом пишет Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения США.
Головная боль, по данным, может сигнализировать о проблемах с кровеносными сосудами в мозге, его опухоли, повреждении, а также о повышенном или пониженном внутричерепном давлении.
Не исключены также различные инфекции, в частности, менингит.
Врачи предупредили, что причиной головных болей может быть и частый прием лекарственных препаратов, в том числе, обезболивающих средств.