В восточной части Тайваня пассажирский поезд сошел с рельсов. Не менее 36 пассажиров поезда не подают признаков жизни. Об этом сообщила тайбэйская газета "Пинго жибао" со ссылкой на спасателей.

По ее данным, в результате аварии к этому часу госпитализирован как минимум 61 человек.

Поезд Taroko Express сошел с рельсов при выезде из горного туннеля на территории уезда Хуалянь. Состав из восьми вагонов направлялся из северного города Синьбэй в юго-восточный уезд Тайдун и перевозил около 350 пассажиров.

По имеющимся сведениям, второй и третий вагоны сошли с рельсов, а последующие - деформировались от удара о стены внутри туннеля. Спасатели уже эвакуировали пассажиров из первых четырех вагонов. Больше всего пострадавших оказалось в последних вагонах, застрявших в туннеле.

По предварительным данным, причиной аварии стало столкновение с инженерным автомобилем, который был "плохо припаркован" и, предположительно, соскользнул со склона на железнодорожные пути.