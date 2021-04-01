Hеизвестный с коктейлем Молотова хотел попасть в резиденцию Макрона

Неизвестный с бутылкой с зажигательной смесью задержан при попытке проникнуть на территорию Елисейского дворца в Париже, об этом сообщает газета Figaro.

Согласно сообщению, мужчина пытался перелезть решетку ограждения Елисейского дворца - резиденции главы государства Эммануэля Макрона и его жены Брижит. Он имел при себе бутылку с зажигательной смесью с уже подожженным фитилем.

Вместе с нарушителем задержана сопровождавшая его пара, которая снимала и фотографировала происходящее. Всем троим предъявлены обвинения в умышленном насилии с применением оружия.

Источник в полиции сообщил, что жидкость в бутылке оказалась неопасной. Ее хозяин представился художником и заявил, что не хотел никому причинять вреда.