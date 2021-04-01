В Африке выявили еще один штамм коронавируса

В Африке выявлен новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, который может нести в себе до 40 мутаций. Об этом сообщил глава Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джон Нкенгасонг на пресс-конференции в Йоханнесбурге.

По его словам, новый вариант был впервые зафиксирован у граждан Танзании, приехавших в Анголу. Вариант пока изучается в одной из лабораторий в Южно-Африканской Республике (ЮАР), но уже "дает повод для беспокойства", так как пока нет данных об эффективности против него уже разработанных вакцин, отметил глава Africa CDC, передает украинское издание Корреспондент.net.

Нкенгасонг также указал на то, что Танзания, откуда, по всей вероятности, началось распространение нового варианта, с середины прошлого года не предоставляет данных по заболеваемости COVID-19. Ограничительные меры для борьбы с пандемией были введены в Танзании позже, чем во многих других странах, и не были достаточно жесткими, продолжил глава Africa CDC.