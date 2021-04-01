Еврокомиссия о переговорах по новому соглашению с Азербайджаном
Переговоры по новому всеобъемлющему соглашению между Азербайджаном и Евросоюзом продолжаются, сообщила Trend пресс-секретарь Еврокомиссии Ана Писонеро.
По ее словам, на данный момент ЕС ожидает получения позиции Азербайджана по торговой части соглашения, надеясь продолжить переговоры исходя из полученной информации. "Как заявил Верховный представитель Жозеп Боррелл на заседании Совета ассоциации ЕС-Азербайджан 18 декабря 2020 года, Евросоюз хочет заключить новое амбициозное всеобъемлющее соглашение с Азербайджаном, основанное на демократии, правах человека и основных свободах, которое внесет вклад в диверсификацию экономики Азербайджана, укрепит наши торговые отношения и расширит сотрудничество , — сказала пресс-секретарь Еврокомиссии.
Писонеро добавила, что новое всеобъемлющее соглашение создаст прочную основу для будущего сотрудничества и более тесных связей между ЕС и Азербайджаном: "Новое соглашение поддержит усилия Азербайджана по диверсификации экономики. Это улучшит деловую среду и будет способствовать устойчивому развитию страны на благо граждан. Азербайджан играет важную роль в контексте Восточного партнерства".