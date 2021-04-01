Победа над пандемией в Израиле: в больницах закрывают COVID-отделения

"Уровень инфицирования снизился до однозначных цифр, некоторые медицинские центры сообщают, что в последние дни новые пациенты с коронавирусом не поступали", - говорится в сообщении.

Во вторник Хайфский кампус здравоохранения Рамбам не принимал новых пациентов, в отличие от нескольких месяцев назад, когда в среднем ежедневно госпитализировал 15 пациентов. Медицинский центр Меира Кфар-Савы также не сообщил о новых пациентах.

Медицинский центр Хадасса в Иерусалиме, который на протяжении всей пандемии был одной из самых загруженных больниц Израиля и в какой-то момент имел в своем COVID-отделении более 140 пациентов с коронавирусом, проинформировал в понедельник, что в тот день у него были только три новых пациента.

Совсем недавно в Израиле колоннам машин скорой помощи с COVID-больными приходилось часами ждать за пределами медицинских центров, пока не будет предоставлена койка в отделении интенсивной терапии и персонал сможет принять их.

В декабре Израиль начал активную кампанию вакцинации и к настоящему времени полностью вакцинировал более половины населения. Это привело к снижению уровня заражения коронавирусом.