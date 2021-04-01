Азербайджанские депутаты обсудят 13 вопросов

Cегодня пройдет очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана, на повестке 13 вопросов.

Это следующие вопросы: 1. О годовом отчете Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана.

2. Законопроект об утверждении соглашения «О сотрудничестве между правительством Азербайджана и правительством Пакистана в сфере предотвращения, ограничения и сокращения последствий чрезвычайных ситуаций».

3. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджана (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджана (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджана «Об электроэнергетике», «О газоснабжении», «О водоснабжении и сточных водах», «О регулировании проверок, проводимых в сфере предпринимательства, и защите интересов предпринимателей» и «О приостановлении проверок, проводимых в сфере предпринимательства» (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «О Судебно-правовом совете».

7. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «Об обеспечении прав на интеллектуальную собственность и борьбе с пиратством».

8. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «Об исполнении» (второе чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджана (первое чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «Об увековечивании памяти шехидов и льготах семьям шехидов» (первое чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «О ветеранах».

12. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования» (первое чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджана (первое чтение).