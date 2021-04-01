Биткоин вернулся к отметке 60 тысяч долларов

Стоимость биткоина растет на 1% за последние сутки, а ранее утром показатель превысил 60 тысяч долларов - впервые с 16 марта, после его падения с исторического максимума почти на четверть, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8.00 мск растёт в цене на 1,2%, до 59,58 тысячи долларов. Ранее в пятницу показатель поднимался до максимального уровня в 60,2 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожает на 0,9%, до 59,86 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.