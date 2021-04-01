В Баку на территории ОАО "Азерландшафт" представителями Агентства по разминированию Азербайджана на территории ОАО "Азерландшафт" выставлены обломки ракет "Искандер", использованных Арменией против Азербайджана в ходе Отечественной войны.

Отметим, что Агентство по разминированию Азербайджана с декабря 2020 года занимается очисткой от мин и обезвреживанием боеприпасов в освобожденном от оккупации городе Шуша. Обломки ракет "Искендер" были найдены во время операции по очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, проведенной сотрудниками агентства 15 марта в Шуше.

Напомним, ранее экс-президент Армении Серж Саргсян, премьер-министр Никол Пашинян и бывший главный военный инспектор Минобороны Армении Мовсес Акопян заявляли, что в ходе 44-дневной войны Армения использовала против Азербайджана ракетную систему "Искандер".