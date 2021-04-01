В российском аэропорту столкнулись два самолета

На стоянке аэропорта в российском городе Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ) столкнулись два самолета. Об этом сообщает сайт Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Согласно информации источника, лайнер ATR-72 находился с запущенным двигателем, из-за чего произошло случайное движение и наезд на российский самолет ЯК-40.

Как уточнили в СК, оба лайнера получили механические повреждения, однако ни пассажиров, ни членов экипажа на борту не было. Причины инцидента выясняются.