С 27 сентября 2020 года и по сегодняшний день Агентство Азербайджана по разминированию продолжает проводить оперативно-разыскные мероприятия на бывших прифронтовых территориях страны. Об этом сказал журналистам начальник оперативного штаба агентства Идрис Исмайлов, сообщает Trend.

По его словам, на сегодняшний день от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 1 731 гектар.

"На освобожденных территориях было обнаружено и обезврежено 1 737 мин и неразорвавшихся боеприпасов. Оперативно-разыскные мероприятия проводились на физулинском, зангиланском, джебраильском, губадлинском, агдамском и ходжавендском направлениях. Они продолжаются и в Шуше", - подчеркнул Исмайлов.