Агентство: Пока неизвестно, из какой точки в Армении были выпущены две ракеты «Искандер»

Пока неизвестно, из какой точки в Армении были выпущены две ракеты «Искандер», обнаруженные в Шуше. Это можно установить с помощью специального радара. Об этом сказал начальник оперативного штаба Агентства Азербайджана по разминированию Идрис Исмайлов, сообщает Trend.

«Нам пока неизвестно, когда и с какого направления были выпущены эти ракеты. Агентство проводит операции по разминированию. В Шуше наши сотрудники обнаружили обломки ракеты, упавшие на расстоянии 780 метров друг от друга. Один обломок был найден в северо-восточном направлении, а другой - в противоположном. В настоящее время уточняется, какой модели ракеты принадлежат эти обломки. Эти ракеты подразделяются на виды «M», «K», «E», «F», - сказал Исмайлов.

Исмайлов также сказал, что неизвестно, из РСЗО «Искандер» какого типа были выпущены ракеты, обломки которых были обнаружены в Шуше. По его словам, поисковые мероприятия продолжаются.

Начальник оперштаба отметил, что выпущенные Арменией по Шуше ракеты Искандер» полностью разорвались.