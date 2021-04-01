Учёные: Апельсины могут спровоцировать развитие рака кожи

Международная группа учёных доказала, что апельсины способны увеличить риск развития рака кожи. В ходе продолжительных наблюдений выяснилось, что у тех, кто пьёт регулярно свыше одного стакана напитка в день, опасность меланомы возрастает на 54%, сообщают российские СМИ.

Цитрусовые, также, как ягоды и фрукты, крайне полезны для организма человека. Вместе с тем, указывается на опасность передозировки апельсинами и соком из них, так как возможны негативные последствия. Масштабные исследования проводились в США и Великобритании. Специалисты принимали во внимание, что апельсины содержат активный компонент – сорален. Именно он делает кожу крайне восприимчивой к ультрафиолетовым лучам солнца, причём, данный аспект негативно влияет на поражение кожного покрова.

Значительное количество свежевыжатого апельсинового сока, выпиваемого в день, способно вызвать риск развития меланомы. Если съедать два апельсина ежедневно, то вероятность рака кожи повышается на 79%. Активному развитию названного смертельного заболевания способствует нахождение на солнце продолжительное время, особенно в летнее время года. Любителям апельсинового сока необходимо быть осторожными и не допускать передозировки данным напитком, к тому же, в ряде случаев возможны аллергические реакции.