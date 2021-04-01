Пашинян приедет в Москву 7 апреля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 7 апреля посетит Москву, где планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-секретарь главы кабмина Мане Геворгян.

"В связи со встречей с президентом России Владимиром Путиным, намеченной на 7 апреля, премьер-министр Никол Пашинян со 2 апреля работает в режиме самоизоляции", - цитирует ТАСС Геворгян.

Геворгян отметила, что глава армянского кабмина работает в плановом режиме, за исключением личных встреч и участия в массовых мероприятиях.