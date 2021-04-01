В Евросоюзе подсчитали, сколько рабочих мест «убила» пандемия

Около 6 млн человек в Евросоюзе лишились работы на фоне пандемии коронавируса, больше всего кризис ударил по молодежи, сказал еврокомиссар по занятости и социальным правам Николас Шмит.

«Безработица в ЕС выросла до 7,3% в январе 2021 года с 6,6% годом ранее. Пандемия стала причиной того, что 6 млн человек потеряли работу. Особенно сильно пострадала молодежь: почти 3 млн молодых людей в настоящее время в ЕС не имеют работы. У нас есть общий долг – гарантировать, чтобы они не стали потерянным поколением», – сказал он в интервью РИА Новости.

Отмечается, что Еврокомиссия запустила программу «Поддержка занятости молодежи», чтобы вместе с инициативой «Гарантия для молодежи» расширять возможности трудоустройства для молодых людей.