Делегация Оборонпрома Турции на переговорах с Мадатом Гулиевым

Согласно информации, в ходе встречи было обсуждено текущее состояние и перспективы дальнейшего развития отношений между Азербайджаном и Турцией в военно-технической сфере, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Сегодня министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев принял делегацию во главе с заместителем председателя Комитета оборонной промышленности Турецкой Республики Мустафой Муратом Шекером. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Министерства оборонной промышленности.

Мадат Гулиев проинформировал гостей, что Министерство оборонной промышленности было создано в 2005 году по личной инициативе президента Ильхама Алиева, достойного преемника Общенационального лидера Гейдара Алиева, для поддержания высокого уровня боевой готовности Вооруженных сил Азербайджана. Отметив, что Азербайджан и Турция, как и во многих других областях, постоянно тесно сотрудничают в военно-технической сфере, министр подчеркнул, что в период 44-дневной Отечественной войны братская страна была рядом с нашим государством, а моральная и политическая поддержка, оказанная Турцией, сыграла большую роль в нашей великой Победе.

Министр также отметил, что дружественные отношения президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана внесли большой вклад в развитие отношений между двумя странами.

На встрече были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес в сфере военной промышленности, в том числе перспективы развития двустороннего сотрудничества для установления более эффективных связей в будущем.

В завершение заместитель председателя Комитета оборонной промышленности Турецкой Республики Мустафа Мурат Шекер поблагодарил министра Мадата Гулиева за теплый прием.