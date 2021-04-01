Житель Агдама пытался проникнуть на освобожденные территории
Сотрудники Агдамского районного отдела полиции задержали местного жителя, который пытался проникнуть на освобожденную территорию района, сообщили haqqin.az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.
В результате мер, принятых сотрудниками полиции, при попытке проникнуть на освобожденные от оккупации территории был задержан житель района Аламдар Шукюров.
После задержания этот гражданин был доставлен в отдел полиции, где после расследования в его отношении был составлен протокол.