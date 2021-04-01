Так, с начала года одним из основных направлений деятельности Группы компаний была поддержка реабилитационной дятельности на освобожденных территориях, а также поддержка жертв Карабах ской войны. С этой целью PASHA Holding и его банковские (Kapital Bank и PASHA Bank) и страховые структуры (PASHA Insurance и PASHA Life Insurance) пожертвовали в Фонд возрождения Карабах а в общей сложности 2 миллиона манатов. Кроме того, с целью донесения истины до мирового сообщества Kapital Bank профинансировал производство короткометражного документального фильма «Возвращение», основанного на реальных событиях, в котором рассказывается о трудно выразимых, но гордых чувствах азербайджанцев, вынужденных покинуть свои дома во время Первой Карабах ской войны.

PASHA Holding и его дочерние компании, которые неизменно отличаются своей политикой и деятельностью в области корпоративной социальной ответственности, продолжают активно реализовывать проекты в этом направлении и в 2021 году.

С этой же целью PASHA Bank и PASHA Life в сотрудничестве с медиакомпанией BeləBeləİşlər поддержали выпуск видеороликов, посвященных религиозному и культурному наследию Азербайджана, истории Карабаха, а также шехидам Карабахской войны. Благотворительный фонд «Красные сердца», созданный при Kapital Bank, продолжает свою деятельность, посвященную Карабаху, и в послевоенный период. Совместно с международным сообществом, состоящим из группы специалистов, проживающих за рубежом и в Азербайджане, Банк и Фонд организовали онлайн-мероприятие под названием «Голос Карабаха». Все пожертвования и гуманитарная помощь, собранные во время мероприятия, были доставлены по соответствующим адресам посредством благотворительного фонда «Красные сердца».

Компании также реализовали социальные проекты в других сферах. Так, с начала года PASHA Insurance продолжает осуществление регулярных пожертвований в пользу Детской деревни SOS. При финансовой поддержке PASHA Holding неиспользуемые офисные помещения Детской деревни SOS в Гяндже были отремонтированы и переделаны в библиотеку для общины и жителей деревни. В то же время при финансовой поддержке PASHA Holding общественным объединением Birgə və Sağlam был реализован проект «Добровольцы аутизма». В проекте участвовали молодые волонтеры, желающие посвятить свою будущую карьеру работе с людьми с аутизмом, которые в рамках проекта получили необходимые знания и навыки в этой области.

Kapital Bank, в свою очередь, совместно с благотворительным фондом «Красные сердца» реализует проект «Все возможно!». В рамках данного проекта будут выделены средства на организацию различных тренингов для детей с синдромом Дауна, находящихся под опекой малообеспеченных семей. До 10 апреля 2021 года пользователи мобильного приложения BirBank также могут делать пожертвования на реабилитацию людей с синдромом Дауна. В прошлом году при поддержке PASHA Holding PASHA Insurance, придающий большое значение проектам корпоративной социальной ответственности, запустил социальный проект под названием «Безопасное будущее», организованный официальным представителем Международной детской школы Стоп угроза - GID CSR Consulting. Основная цель проекта, который продолжается по сей день, - проведение тренингов «Как избавиться от воров за 5 секунд?» и «Стоп Буллинг!» для детских домов, приютов и детей из малообеспеченных семей, проживающих в столице и регионах страны.

Большинство проектов, реализованных компаниями в марте, были связаны с праздниками в этом месяце. Так, Kapital Bank осуществил проект «Женщины Азербайджана» по случаю 8 Марта - Международного женского дня, в рамках которого разработал портал с интервью с известными женщинами-предпринимателями страны и разместил его в социальных сетях.

PASHA Bank, в свою очередь, обязался вручить приз в размере 10 тысяч манатов участнице, представившей Азербайджан на официальном соревновании Ironman, в случае своевременного завершения дистанции и завоевания титула Ironwoman.

18 марта сотрудники PASHA Bank посетили пожилых людей, проживающих в Сумгаите, и порадовали их праздничными подарками. В рамках этой благотворительной инициативы, реализованной совместно с Обществом Красного Полумесяца Азербайджана, были навещаны в общей сложности 50 семей. Накануне Новруза аналогичную акцию провели PASHA Insurance и PASHA Life. Кроме того, PASHA Life накануне Новруза навестил семья шехидов и доставил им праздничные подарки.

Следует отметить, что финансовые дочерние компании PASHA Holding, функционирующие за рубежом, также уделяют особое внимание деятельности в сфере социальной ответственности. Так, 21 марта 2021 года PASHA Bank Грузия присоединился к проекту по посадке деревьев, организованному Министерством окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.