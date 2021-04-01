Как сообщает haqqın.az со ссылкой на турецкие СМИ, вооруженные группы состояли из настоящего криминального интернационала, это были граждане России, Грузии, Сирии и Азербайджана. Перед стрельбой между мужчинами развязался словесный спор, а потом разборка переросла в вооруженный конфликт. Стороны устроили перестрелку посреди улицы.

Стал известен мотив перестрелки между двумя вооруженными группами, которая произошла вечером 31 марта на бульваре Башакшехир Авни Акел в Стамбуле. Напомним, в результате перестрелки три человека погибли, двое получили тяжелые ранения, четверо подозреваемых скрылись с места происшествия.

Имя погибшего гражданина Азербайджана - Баба.Р., другой погибший - 40-летний гражданин России чеченец Хасан Ю., грузин Зураб Н. и сириец Мохаммед Ю. были ранены. Сообщается, что состояние Зураба критическое, по неподтверждённым данным, раненый позже скончался. Тяжелое ранение от случайной пули получил и хозяин ресторана, где произошла перестрелка.

На месте полицейские задержали подозреваемых двух русских и одного чеченца, также обнаружили четыре пистолета и 30 пустых магазинов. Разыскиваются еще четверо подозреваемых, скрывшихся с места происшествия.

Сообщается, что перестрелка произошла из-за финансовых конфликтов. Якобы между двумя группами возник спор из-за продажи недвижимости. Один член группы, грузин, заплатил на два миллиона турецких лир меньше за недвижимость, которую он купил, и спор превратился в перестрелку, когда другая сторона потребовала денег.

Отметим, что некоторые азербайджанские СМИ утверждали, что члены вооруженной группировки считались близкими соратниками убитого криминального авторитета Ровшана Лянкяранского. Однако нет данных, подтверждающих это.