Турция продолжает антитеррористические операции: обезврежены десятки боевиков

В ходе антитеррористических операций, проведенных силами безопасности Турции, в период с 1 по 31 марта нейтрализованы 134 боевика ПКК и сирийского крыла этой террористической организации - YPG, сообщает агентство «Анадолу».

В операциях были задействованы военнослужащие ВС Турции, сотрудники полиции и жандармерии, а также спецслужбы.

За минувший месяц в Турции и за ее пределами задержаны 222 человека, подозреваемых в пособничестве террористам YPG/ПКК. Из них 74 арестованы решениями судебных инстанций.

Успешные действия правоохранительных органов и армии Турции привели к деморализации в рядах террористов ПКК.

По состоянию на 31 марта число террористов, добровольно покинувших ряды террористической организации, возросло до 39.