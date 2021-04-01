Европейские страны закрывают школы

Во многих странах Европы число инфицированных растет из-за задержек с вакцинацией. Поэтому, чтобы предотвратить возможную третью волну, правительства стран вводят жесткий карантин. Об этом сообщает BBC.

Так, во Франции, третьей по величине стране Европы, вступает в силу очередной локдаун и закрываются все школы. Школы будут закрыты со следующей недели, а дистанционное обучение планируется продлить как минимум до 26 апреля. В связи с введением комендантского часа с 19:00 до 06:00 по всей стране гражданам не разрешается покидать свои дома и выезжать на большие расстояния.

Похожая ситуация и в Италии. Таким образом, накануне Пасхи страна полностью закрывается на локдаун. На большей части территории страны, включая города Рим и Милан, магазины, рестораны и школы снова будут закрыты, а в течение 3 дней (3-5 апреля) закрытие будет действовать по всей стране. От людей строго требуется не покидать свои дома без крайней необходимости.