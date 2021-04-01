Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по осуществлению пилотного проекта в связи со строительством в Баку и на Апшероне солнечной электростанции мощностью 230 MВт.

Согласно распоряжению, Кабинету министров поручено для реализации проекта провести необходимые мероприятия по заключению «Инвестиционного соглашения», «Соглашения о купле-продаже энергии», «Соглашения о подключении к распределительной сети», «Соглашения об аренде земли», «Прямых договоренностей» и «Независимого инженерного соглашения».

Соглашения, подписанные от имени правительства Азербайджана, должны быть представлены президенту на утверждение.

Министерствам финансов, энергетики и ОАО «Азерэнержи» поручено обеспечить проведение необходимых мероприятий по выполнению взятых обязательств по «Инвестиционному соглашению» и «Соглашению о купле-продаже энергии».

Кроме того, должны быть приняты меры по передаче в постоянное использование земель Министерству энергетики с правом аренды государственных земель на административных территориях Баку и Апшеронского района, где будет построена солнечная электростанция мощностью 230 МВт.