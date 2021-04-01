Погода на завтра: дожди и ветер
В субботу, 3 апреля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в первой половине дня местами пройдут дожди, прогнозируется северо-западный ветер, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы Минэкологии.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 8-10, днем 13-16 градусов тепла, в Баку ночью 8-10, днем 13-15 градусов тепла.
Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 70-80 процентов.
В субботу в некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, ливни, град, в горных районах снег, западный ветер. Температура воздуха составит ночью 6-10, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью от 3 до 2 градусов мороза, в высокогорных районах 5-7 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.
Слабое колебание метеорологических факторов на Апшеронском полуострове благоприятно скажется на здоровье метеочувствительных людей.