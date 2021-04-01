Замминистра иностранных дел России ушел от вопроса о разминировании в Карабахе

Отдел информации 14:00

«Разумеется, мы понимаем, что Азербайджан и Армения находятся лишь в начале непростого пути к установлению необходимого уровня взаимного доверия, нормализации двусторонних отношений. На этом пути предстоит преодолеть немало трудностей и препятствий», - сказал в интервью «Москва-Баку» рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. «Выстраивая взаимодействие с нашими азербайджанскими и армянскими друзьями, мы делаем акцент на том, что стабильность и устойчивое экономическое развитие Южного Кавказа отвечает интересам всех партнеров России по этому региону», - сказал замглавы МИД России.

Андрей Руденко заявил, что российский миротворческий контингент, несущий ответственность за безопасность в доверенном ему регионе, принимает меры для недопущения милитаризации зоны нагорно-карабахского конфликта. «Эта работа проводится в полном соответствии с положениями Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года», - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат. «Важный фактор – настрой сторон на поддержание регулярных контактов с российскими миротворцами, создание максимально благоприятных условий для выполнения ими соответствующих задач. В этой работе неизбежно могут возникать вопросы, требующие совместных решений. Наши миротворцы и лично командующий российским миротворческим контингентом Р.У.Мурадов пользуются высоким доверием обеих сторон, что безусловно помогает поддержанию стабильной обстановки в районе проведения миротворческой операции», - сказал Андрей Руденко. Заместитель главы МИД РФ ушел от ответа на вопрос о том, готова ли Россия как-то содействовать в вопросе передачи армянской стороной Азербайджану карт минных полей. Андрей Руденко отметил, что одним из опасных и трудно устранимых последствий любых конфликтов является проблема заминированных территорий. «Россия вносит свой вклад в дело постконфликтного разминирования в Нагорном Карабахе. С 23 ноября прошлого года усилиями Российского миротворческого контингента обнаружено более 25,3 тыс. взрывоопасных предметов, очищено около 1 756 га, 1 615 зданий, 545 км дорожной сети. Сходные задачи в регионе решает сводная группировка МЧС, действующая в рамках Международного центра гуманитарного реагирования. С 4 января с.г. по согласованию с азербайджанской стороной проводится работа по гуманитарному разминированию на территории Агдамского района Азербайджана», - заявил замглавы МИД России.

Андрей Руденко подчеркнул, что разблокирование экономических связей и транспортных коммуникаций выгодно всем сторонам. «Южный Кавказ долгое время страдал – да и сейчас страдает – от взаимных блокад, невозможности наладить нормальное сотрудничество. Сегодня есть признаки того, что мы движемся в правильном направлении. Транспортные коридоры и экономические коммуникации должны открываться и развиваться по всем азимутам, «завязывая» страны региона в единую региональную сеть. В этой связи положительно оцениваем первые результаты деятельности Трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана, Армении. В рамках данного механизма рассматриваются и анализируются все возможные маршруты перевозок. Это очень непростой и комплексный процесс, в котором участвуют представители ряда ведомств из трех стран. Важно выйти на такие решения, которые позволят при соблюдении баланса интересов и постепенном укреплении взаимного доверия устранить препятствия для свободного движения грузов и людей по территориям Азербайджана и Армении», - сказал Андрей Руденко.