Замминистра иностранных дел России ушел от вопроса о разминировании в Карабахе
«Разумеется, мы понимаем, что Азербайджан и Армения находятся лишь в начале непростого пути к установлению необходимого уровня взаимного доверия, нормализации двусторонних отношений. На этом пути предстоит преодолеть немало трудностей и препятствий», - сказал в интервью «Москва-Баку» рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
«Выстраивая взаимодействие с нашими азербайджанскими и армянскими друзьями, мы делаем акцент на том, что стабильность и устойчивое экономическое развитие Южного Кавказа отвечает интересам всех партнеров России по этому региону», - сказал замглавы МИД России.
Андрей Руденко заявил, что российский миротворческий контингент, несущий ответственность за безопасность в доверенном ему регионе, принимает меры для недопущения милитаризации зоны нагорно-карабахского конфликта.
«Эта работа проводится в полном соответствии с положениями Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года», - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.
«Важный фактор – настрой сторон на поддержание регулярных контактов с российскими миротворцами, создание максимально благоприятных условий для выполнения ими соответствующих задач. В этой работе неизбежно могут возникать вопросы, требующие совместных решений. Наши миротворцы и лично командующий российским миротворческим контингентом Р.У.Мурадов пользуются высоким доверием обеих сторон, что безусловно помогает поддержанию стабильной обстановки в районе проведения миротворческой операции», - сказал Андрей Руденко.
Заместитель главы МИД РФ ушел от ответа на вопрос о том, готова ли Россия как-то содействовать в вопросе передачи армянской стороной Азербайджану карт минных полей. Андрей Руденко отметил, что одним из опасных и трудно устранимых последствий любых конфликтов является проблема заминированных территорий.
«Россия вносит свой вклад в дело постконфликтного разминирования в Нагорном Карабахе. С 23 ноября прошлого года усилиями Российского миротворческого контингента обнаружено более 25,3 тыс. взрывоопасных предметов, очищено около 1 756 га, 1 615 зданий, 545 км дорожной сети.
Сходные задачи в регионе решает сводная группировка МЧС, действующая в рамках Международного центра гуманитарного реагирования. С 4 января с.г. по согласованию с азербайджанской стороной проводится работа по гуманитарному разминированию на территории Агдамского района Азербайджана», - заявил замглавы МИД России.
Андрей Руденко подчеркнул, что разблокирование экономических связей и транспортных коммуникаций выгодно всем сторонам.
«Южный Кавказ долгое время страдал – да и сейчас страдает – от взаимных блокад, невозможности наладить нормальное сотрудничество. Сегодня есть признаки того, что мы движемся в правильном направлении. Транспортные коридоры и экономические коммуникации должны открываться и развиваться по всем азимутам, «завязывая» страны региона в единую региональную сеть.
В этой связи положительно оцениваем первые результаты деятельности Трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана, Армении. В рамках данного механизма рассматриваются и анализируются все возможные маршруты перевозок. Это очень непростой и комплексный процесс, в котором участвуют представители ряда ведомств из трех стран. Важно выйти на такие решения, которые позволят при соблюдении баланса интересов и постепенном укреплении взаимного доверия устранить препятствия для свободного движения грузов и людей по территориям Азербайджана и Армении», - сказал Андрей Руденко.
Заместитель министра иностранных дел РФ, отвечая на вопрос об участии российских компаний в восстановлении освобожденных азербайджанских территорий, заявил, что российские компании, как, впрочем, и компании из других стран, проявляют интерес к участию в восстановлении инфраструктуры районов вокруг Нагорного Карабаха, инвестированию в различные бизнес-проекты на этих территориях.
«Надеемся, что в ближайшее время мы увидим конкретные идеи. Это создаст дополнительные возможности в расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества России и Азербайджана», - сказал замглавы МИД РФ.
Отвечая на вопрос, есть ли подвижки в процессе получения Россией статуса наблюдателя в Движении неприсоединения, в котором на сегодняшний день председательствует Азербайджан, Андрей Руденко сказал, что в декабре 2020 года Координационное бюро Движения неприсоединения вынесло положительную рекомендацию по российскому обращению.
«Рассчитываем на его окончательное одобрение в ходе Министерской конференции Движения, которая должна состояться в текущем году. Благодарны за поддержку азербайджанской стороны в данном вопросе.
Россия – традиционный соавтор резолюций, вносимых от лица государств-членов Движения неприсоединения на «площадке» Генассамблеи ООН, в том числе о неприятии односторонних принудительных мер, содействии становлению справедливого демократического миропорядка и других.
Убеждены, что повышение статуса России при Движении будет способствовать дальнейшему росту авторитета объединения, укреплению международного мира и безопасности, сопряжению возможностей в интересах реализации взаимовыгодных инициатив», - сказал заместитель министра иностранных дел России.