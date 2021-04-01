В Физули нашли брошенные армянами комплексы «Игла-С», «Муха», «Фагот» фото
Сотрудники Физулинского районного отдела полиции обнаружили на заброшенных военных позициях, расположенных на освобожденных территориях Азербайджана, переносной зенитный ракетный комплекс «Игла-С», переносные противотанковые ракетные комплексы «Муха», «Фагот», 3 пулемета, 1 автомат, 1 гранатомет, 33 различных вида гранат, 308 различных снарядов, 10 автоматных магазинов, 3000 патронов различного калибра. Об этом сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.
Найденное оружие и боеприпасы переданы по назначению.