В сообщении Генпрокуратуры отмечается, что депутат III, IV и V созывов Милли Меджлиса Джебраилов Рафаэль Кямиль оглу, злоупотребив служебными полномочиями, совершил мошенничество в крупном размере, по этому и другим фактам возбуждено уголовное дело, проведено предварительное следствие.

Было установлено, что Джебраилов во время работы депутатом пообещал жителю Баку, купившему 2 гектара земли в Бинагадинском районе у его брата, Джебраилова Рауфа Кямиль оглу, оформить купчую, взял у него 240 тысяч манатов, присвоил эту сумму, потратив на личные нужды.

В связи с получением достаточных доказательств незаконных действий Рафаэля Джебраилова по присвоению чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере регулирования деятельности депутатов, ему предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса. В отношении Рафаэля Джебраилова решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время проводится расследование по установлению всех совершенных Рафаэлем Джебраиловым преступных деяний, в том числе размера причиненного гражданам ущерба.